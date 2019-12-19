رسمياً .. ليفربول يعلن التعاقد مع الياباني مينامينو

الخميس 19 ديسمبر 2019

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي رسمياً عن تعاقده مع المهاجم والجناح الياباني تاكومي مينامينو خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

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وتعاقد الريدز مع اللاعب قادماً من صفوف ريد بول سالزبورج النمساوي.

وقدم مينامينو أداءً رائعاً مع سالزبورج في دوري أبطال أوروبا، أمام فريق ليفربول خلال مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، ما جعل يورجن كلوب، المدير الفني للريدز يرغب في التعاقد مع اللاعب.

ونشر نادي ليفربول الإنجليزي بياناً رسمياً عبر موقعه الإلكتروني الرسمي على شبكة الانترنت وحساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، أعلن من خلاله عن تعاقده مع تاكومي مينامينو بداية من شهر يناير القادم.