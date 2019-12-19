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شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الخميس 19 - 12 - 2019 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل
الخميس 19 ديسمبر 2019
تقام اليوم الخميس 19-12-2019 عدة مباريات في مسابقات وبطولات مختلفة على مستوى العالم، أبرزها مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري، بالإضافة لمباريات الدوري السعودي.
حيث يلاقي الأهلي نظيره الإسماعيلي في الدوري المصري.
ويلتقي الفيحاء مع الاتحاد والتعاون مع الوحدة، في الدوري السعودي.
ويسلط لكم موقع "الخليج 365 356"، الضوء على موعد المباريات بتوقيت القاهرة، بالإضافة إلى القنوات الناقلة لها.
مباريات الدوري المصري
مباراة الإسماعيلى Vs الأهلي، تقام الساعة 7:30، وتذاع على قناة TIME SPORT.
مباريات الدوري السعودي
مباراة الفيحاء Vs الاتحاد، الساعة 2:15، وتذاع على قناة KSA SPORT
مباراة أبها Vs الشباب، الساعة 2:40، وتذاع على قناة KSA SPORT
مباراة العدالة Vs النصر، الساعة 4:35، وتذاع على قناة KSA SPORT
مباراة التعاون Vs الوحدة، الساعة 4:55، وتذاع على قناة KSA SPORT
مباراة الأهلي Vs ضمك، الساعة 6:50، وتذاع على قناة KSA SPORT .
مباريات الدوري الإماراتي
مباراة العين Vs الظفرة، الساعة 4:00، وتذاع على قناة أبو ظبي الرياضية.
مباراة الفجيرة Vs بنى ياس، الساعة 4:00، وتذاع على قناة أبو ظبي الرياضية.
مباراة الشارقة Vs عجمان، الساعة 6:30، وتذاع على قناة أبو ظبي الرياضية
مباراة حتا Vs النصر، الساعة 6:30، وتذاع على قناة أبو ظبي الرياضية.
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