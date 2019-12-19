شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان يحتفظ بسجلة المميز أمام برشلونة في الكلاسيكو والان مع التفاصيل

الخميس 19 ديسمبر 2019 استضاف ملعب كامب نو، كلاسيكو الأرض، الذي جمع بين فريق ريال مدريد وبرشلونة، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع العاشر، من الدوري الإسباني الممتاز.

وانتهت اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف، وسط محاولات قوية من كلا الفريقين. Advertisements حيث نجح الفرنسى زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد من مواصلة رقمه المميز على ملعب كامب نو، بالخروج دون هزيمة فى مباراة ريال مدريد أمام برشلونة فى كلاسيكو الأرض. وخاض زيدان أثتاء توليه تدريب للنادى الملكى 5 مباريات على ملعب كامب نو، ولم يتعرض لأى هزيمة فى هذه المواجهات. وحقق زيدان الفوز فى مواجهتين، فى مقابل ثلاث تعادلات، بينما لم يشهد الكامب نو على هزيمة الملكى مع زيدان في أي مناسبة. ويتقاسم الفريقين صدارة الليجا برصيد 36 نقطة لكلاً منهما.

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