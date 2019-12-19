الامارات | بالصور: اتهام لاعب كرة قدم بتهمة اغتصاب لاعبة جمباز 3 مرات

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شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور: اتهام لاعب كرة قدم بتهمة اغتصاب لاعبة جمباز 3 مرات والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أن المحكمة الفيدرالية في ولاية فلوريدا ستنظر قضية تم رفعها ضد أحد أشهر لاعبي كرة القدم الأميركية أنطونيو براون، بتهمة الاغتصاب 3 مرات.
وأوضحت اليوم، أنه تم توجيه التهمة إلى براون في 3 حوادث منفصلة، منهما حادثين في يونيو 2017، وحادث آخر في مايو 2018.
وأضافت: "براون اعتدى جنسياً على لاعبة الجمباز بريتني تايلور مرتين خلال جلسات التدريب، وذلك دون رغبتها، قبل أن يتم الكشف عن محادثات من خلال الرسائل النصية أدانت اللاعب في القضية".
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