- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رسمياً .. ليفربول يعلن التعاقد مع الياباني مينامينو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 ديسمبر 2019
أعلن نادي ليفربول الإنجليزي رسمياً عن تعاقده مع المهاجم والجناح الياباني تاكومي مينامينو خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.
وتعاقد الريدز مع اللاعب قادماً من صفوف ريد بول سالزبورج النمساوي.
وقدم مينامينو أداءً رائعاً مع سالزبورج في دوري أبطال أوروبا، أمام فريق ليفربول خلال مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، ما جعل يورجن كلوب، المدير الفني للريدز يرغب في التعاقد مع اللاعب.
ونشر نادي ليفربول الإنجليزي بياناً رسمياً عبر موقعه الإلكتروني الرسمي على شبكة الانترنت وحساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، أعلن من خلاله عن تعاقده مع تاكومي مينامينو بداية من شهر يناير القادم.
كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً .. ليفربول يعلن التعاقد مع الياباني مينامينو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.