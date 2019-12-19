مواعيد مباريات اليوم الخميس 19 - 12 - 2019 والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 ديسمبر 2019

تقام اليوم الخميس 19-12-2019 عدة مباريات في مسابقات وبطولات مختلفة على مستوى العالم، أبرزها مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري، بالإضافة لمباريات الدوري السعودي.



حيث يلاقي الأهلي نظيره الإسماعيلي في الدوري المصري.

ويلتقي الفيحاء مع الاتحاد والتعاون مع الوحدة، في الدوري السعودي.

ويسلط لكم موقع "الخليج 365"، الضوء على موعد المباريات بتوقيت القاهرة، بالإضافة إلى القنوات الناقلة لها.

مباراة الإسماعيلى Vs الأهلي، تقام الساعة 7:30، وتذاع على قناة TIME SPORT.

مباراة الفيحاء Vs الاتحاد، الساعة 2:15، وتذاع على قناة KSA SPORT

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مباراة أبها Vs الشباب، الساعة 2:40، وتذاع على قناة KSA SPORT

مباراة العدالة Vs النصر، الساعة 4:35، وتذاع على قناة KSA SPORT

مباراة التعاون Vs الوحدة، الساعة 4:55، وتذاع على قناة KSA SPORT

مباراة الأهلي Vs ضمك، الساعة 6:50، وتذاع على قناة KSA SPORT .

مباراة العين Vs الظفرة، الساعة 4:00، وتذاع على قناة أبو ظبي الرياضية.

مباراة الفجيرة Vs بنى ياس، الساعة 4:00، وتذاع على قناة أبو ظبي الرياضية.

مباراة الشارقة Vs عجمان، الساعة 6:30، وتذاع على قناة أبو ظبي الرياضية

مباراة حتا Vs النصر، الساعة 6:30، وتذاع على قناة أبو ظبي الرياضية.