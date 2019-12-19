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ميلان يقتحم سباق هالاند

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 ديسمبر 2019

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن نادي ميلان الإيطالي يسعى لضم المهاجم الدولي النروجي إيرلنج براوت هالاند نجم نادي ريد بول سالزبورج النمساوي، خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

وافادت شبكة سبورت إيطاليا، أن مسئولي ميلان عرضوا مبلغ  5.5 مليون يورو على اللاعب في الموسم الواحد، من أجل إقناعه بالإنضمام للروسونيري.

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ويحظى هالاند بإهتمام كبير من الأندية الأوروبية الكبرى لخطف اللاعب، الذي يمتلك شرطاً جزائياً بقدر بمبلغ 30 مليون يورو.

وسجل هالاند 28 هدفاً في 22  مباراة في جميع البطولات، منها 8 أهداف في بطولة ، مما لفت إليه الأنظار بشدة.

ويرتبط هالاند بالإنتقال لصفوف بوروسيا دورتموند ومانشستر يونايتد ويوفنتوس في فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

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