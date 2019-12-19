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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ميلان يقتحم سباق هالاند والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 ديسمبر 2019
ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن نادي ميلان الإيطالي يسعى لضم المهاجم الدولي النروجي إيرلنج براوت هالاند نجم نادي ريد بول سالزبورج النمساوي، خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.
وافادت شبكة سبورت إيطاليا، أن مسئولي ميلان عرضوا مبلغ 5.5 مليون يورو على اللاعب في الموسم الواحد، من أجل إقناعه بالإنضمام للروسونيري.
ويحظى هالاند بإهتمام كبير من الأندية الأوروبية الكبرى لخطف اللاعب، الذي يمتلك شرطاً جزائياً بقدر بمبلغ 30 مليون يورو.
وسجل هالاند 28 هدفاً في 22 مباراة في جميع البطولات، منها 8 أهداف في بطولة دوري أبطال أوروبا، مما لفت إليه الأنظار بشدة.
ويرتبط هالاند بالإنتقال لصفوف بوروسيا دورتموند ومانشستر يونايتد ويوفنتوس في فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.
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