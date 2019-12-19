اخبار الرياضه

زيدان يحتفظ بسجلة المميز أمام برشلونة في الكلاسيكو

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زيدان يحتفظ بسجلة المميز أمام في الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 ديسمبر 2019

استضاف ملعب كامب نو، كلاسيكو الأرض، الذي جمع بين فريق وبرشلونة، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع العاشر، من الممتاز.

وانتهت اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف، وسط محاولات قوية من كلا الفريقين.

Advertisements

حيث نجح الفرنسى زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد من مواصلة رقمه المميز على ملعب كامب نو، بالخروج دون هزيمة فى مباراة ريال مدريد أمام برشلونة فى كلاسيكو الأرض.

وخاض زيدان أثتاء توليه تدريب للنادى الملكى 5 مباريات على ملعب كامب نو، ولم يتعرض لأى هزيمة فى هذه المواجهات.

وحقق زيدان الفوز فى مواجهتين، فى مقابل ثلاث تعادلات، بينما لم يشهد الكامب نو على هزيمة الملكى مع زيدان في أي مناسبة.

ويتقاسم الفريقين صدارة الليجا برصيد 36 نقطة لكلاً منهما.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زيدان يحتفظ بسجلة المميز أمام برشلونة في الكلاسيكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا