شكرا لقرائتكم عمرو السولية يعود لقائمة الأهلي أمام الاتحاد السكندري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود عمرو السولية لاعب وسط الأهلي لقائمة الفريق الأحمر في مباراته ضد الاتحاد السكندري المقرر لها الاثنين المقبل بالدوري المصريبعد استبعاده من قائمة مباراة الاسماعيلي الليلة للإصابة.

واستبعد فايلر المدير الفني للأهلي السولية من قائمة مباراة الاسماعيلي المقرر لها السابعة والنصف من مساء اليوم ،الخميس،ـ بإستاد المكس في الاسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة لبطولة الدوري الممتاز لأصابته بنزلة برد قوية لكن الجهاز الطبي يقوم حالياً بتجهيز اللاعب بالمسكنات من أجل عودته للفريق في لقاء الأتحاد السكندري .

وتضم قائمة المستبعدين من قائمة الأهلي للقاء الإسماعيلي: ، كلاً من :علي لطفي - أحمد فتحي– ياسر إبراهيم– حسين السيد - حمدي فتحي – عمرو السولية - صالح جمعة – رمضان صبحي – كريم نيدفيد – محمد محمود – صلاح محسن وعمار حمدي.