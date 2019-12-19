شكرا لقرائتكم المنياوى: الفوز على الأهلى بثلاثية أبرز زكرياتى.. ولا ننظر لغيابات الأحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد صبرى المنياوى مدير الكرة بالنادى الاسماعيلى، أن الجهاز الفنى لا يلتفت للغيابات التى تم الإعلان عنها من قبل النادى الأهلى أمثال عمرو السولية ورمضان صبحى وعمار حمدى.

وتابع المنياوى أن أبرز ذكرياته أمام الأهلى هو الفوز بثلاثية عندما كان يتولى القيادة الفنية للفريق موسم 2007 .

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وأضاف أن الأهلى كان قادما من اليابان وحقق نتائج إيجابية فى كأس العالم للأندية وحصل على المركز الثالث .

وأيضا عندما أحرز هدفا فى شباك إكرامى موسم 1982 وانتهى اللقاء بفوز الإسماعيلى .

وسوف يواجه الدراويش اليوم فى تمام السابعة والنصف نظيرة الأهلى ضمن منافسات الدورى العام المصرى ويحتل الدراويش المركز السادس برصيد 13 نقطة .