شكرا لقرائتكم هدف سامبدوريا.. رونالدو متفاجئا: هل حقًا قفزت على بعد 2.56 متر؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس عن هدفه المذهل الذى سجله فى شباك سامبدوريا فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس بملعب "لويجى فيراريس"، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى "الكالتشيو"، والتى انتهت بفوز يوفنتوس بنتيجة 2 – 1.

وذكرت شبكة "سكاى سبورت إيطاليا"، أن رونالدو قفز مسافة 71 سم عند تسجيل الهدف، وكان على بعد 2.56 متر عن الأرض عند تسديد الكرة.

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وقال كريستيانو رونالدو فى تصريحات نقلتها صحيفة "أس" الاسبانية، "هل حقًا قفزت على بعد 2.56 متر؟ لم أكن أعرف حقيقة الأمر، وأنا سعيد بالنتيجة، لأن المباراة كانت صعبة للغاية وسامبدوريا لعب بشكل جيد".

وأضاف نجم يوفنتوس "جميع لاعبى الفريق أظهروا أداًء قويًا وكان هدفًا رائعًا وأنا راضى عن مساعدة فريقى فى الحصول على 3 نقاط"، مؤكداً فى الوقت ذاته على تعافيه التام من المشاكل التى كان يعانى منها فى الركبة.

وأعاد هدف كريستيانو رونالدو فى مباراة يوفنتوس وسامبدوريا إلى الأذهان هدفه الشهير فى عام 2013 ضد مانشستر يونايتد عندما قفز على بعد 2.93 متر من الأرض.