شكرا لقرائتكم منتخب مصر يحتفظ بالمركز الـ51 عالميا بتصنيف "فيفا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفظ منتخب مصر بالمركز الـ51 فى التصنيف الصادر اليوم من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، والمركز السابع على صعيد المنتخبات الأفريقية.

ونجح منتخب السنغال فى إنهاء عام 2019 وهو يعتلى صدارة قائمة منتخبات أفريقيا فى تصنيف الفيفا بعدما حل فى المركز الـ20 عالمياً ثم تونس فى المركز الـ 27 عالمياً والثانى على صعيد منتخبات القارة السمراء، ثم نيجيريا الثالث أفريقياً والـ31 عالمياً، والمغرب الخامس على صعيد منتخبات أفريقيا والـ 43 عالمياً، ثم غانا السادس أفريقياً والـ 47 عالمياً، ثم منتخب مصر الـ51 عالمياً والسابع على صعيد القارة السمراء.

فى ذات الصدد، تصدر منتخب اليابان قائمة منتخبات اسيا فى تصنيف الفيفا بعدما حل فى المركز الـ 28 عالمياً ثم ايران الثانى أسيوياً والـ 33 عالمياً، وكوريا الجنوبية الثالث أسيوياً والـ 40 عالمياً، ثم أستراليا فى المركز الرابع أسيوياً والـ 42 عالمياً، وقطر فى المركز الخامس أسيوياً والـ 55 عالمياً، والسعودية السادس اسيوياً والـ67 عالمياً.