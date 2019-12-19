شكرا لقرائتكم الأهلى ضد الاسماعيلى .. تشكيل الأحمر المتوقع لمباراة الدراويش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفنى لفريق الكرة بالنادى الأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر، على التشكيل المتوقع الذى سيخوض به لقاء الإسماعيلى فى الجولة التاسعة من الدورى الممتاز، والمقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم الخميس .

فايلر استقر على الدفع بالمالى أليو ديانج فى وسط الملعب بدلا من عمرو السولية الغائب للإصابة ليكون بجوار محمد مجدى أفشة على أن يكون جونيور أجايى بديلا رمضان صبحى فى مركز الجناح الأيسر ويدفع بوليد أزار وفى الهجوم .

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلى أمام الإسماعيلى مكون من: "محمد الشناوى، محمد هانى، رامى ربيعة، أيمن أشرف، على معلول، أليو ديانج، محمد مجدى "أفشة"، حسين الشحات، جونيور أجايى، وليد سليمان، وليد أزارو".