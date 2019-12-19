شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلى المتوقع أمام الإسماعيلى.. أجايى بديل رمضان صبحى وأزارو فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى لفريق الكرة بالنادى الأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر على التشكيل المتوقع الذى سيخوض به لقاء الإسماعيليى فى الجولة التاسعة من الدورى الممتاز، المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم الخميس.

فايلر استقر على الدفع بالمالى أليو ديانج فى وسط الملعب بدلا من عمرو السولية الغائب للإصابة، ليكون بجوار محمد مجدى أفشة على أن يكون جونيور أجايى بديلا رمضان صبحى فى مركز الجناح الأيسر ويدفع بوليد ازار وفى الهجوم.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلى أمام الإسماعيلى مكون من "محمد الشناوي ،محمد هانى ، رامي ربيعة، أيمن أشرف، على معلول ، أليو ديانج، محمد مجدي "أفشة"، حسين الشحات، جونيور أجايي، وليد سليمان ، وليد أزارو".