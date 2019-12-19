شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. حكاية 14 مباراة جمعت الأهلى والإسماعيلى فى ديسمبر قبل موقعة المكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق الأهلى مع دقات السابعة والنصف مساء اليوم الخميس واحدة من أصعب مبارياته ببطولة الدورى العام حينما يحل ضيفاً ثقيلا على نظيره الإسماعيلى على استاد المكس بالإسكندرية ضمن مواجهات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري فى مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة كعادة لقاءات الفريقين فى السنوات الأخيرة.

وتعد مباراة الإسماعيلى والأهلى الليلة هى اللقاء رقم 15 بين الفريقين خلال شهر ديسمبر، ونجح المارد الأحمر فى 8 مباريات وفاز الدراويش فى 3 لقاءات وحسم التعادل مصير ثلاثة مباريات أخرى خلال 14 مباراة جمعت الفريقين خلال هذا الشهر .

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يدخل المارد الأحمر مباراة الليلة بحثاً عن مواصلة أرقام القياسية بالدوري هذا الموسم بالإضافة لتعزيز موقعه فى صدارة المسابقة بعدما لعب 6 مباريات فاز بهم جميعاً ليحقق العلامة الكاملة ويتصدر الدوري برصيد 18 نقطة ومازال لديه مباراتين مؤجلتين وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه هدف وحيد.

ويحتل الدراويش المركز السادس بجدول ترتيب الدوري بعد أن خاض الفريق 8 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى لقاء وخسر 3 وسجل لاعبيه 6 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف ، وتعتبر مواجهة الاهلى فرصة ثمينة لبرازيل الكرة المصرية من أجل الاقتراب أكثر من صدارة الترتيب خاصًة وأن الموسم لازال في بدايته.