شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. إطلالات النصف الحلو فى حياة نجوم الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا أحد يستطيع أن ينكر دور النصف الحلو فى حياة الرجل ، و العكس صحيح خاصة فى حياة نجوم الكرة و الرياضيين .

من المعروف دائما أن نجم الكر ة يواجه العديد من صعوبات مو التحديات التى تتحملها الزوجاتفنجد أن زوجات نجوم الكرة تتحمل الكثير من أعباء الحياة في ظل غياب الزوج بسبب ظروف المعسكرات والمباريات.

ونجد أن أغلب نجوم الرياضة يقدرون دور زوجاتهم في حياتهم ويعلنون ذلك في تصريحاتهم، لا سيما أنهم أصبحوا ينشرون صورًا لزوجاتهم عبر السوشيال ميديا.

نجوم الأهلى يمتلكون زوجات جميلات يرصدهم الخليج 365 فى اللقطات التالية :



محمد الشناوى حارس الأهلى و زوجته منة

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أحمد الشيخ و خطيبته ندى



أحمد فتحى و زوجته نورا 2



سعد سمير و زوجته



وليد سليمان و زوجته