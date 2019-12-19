شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستعيد عمرو السولية أمام الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود عمرو السولية لاعب الأهلى لقائمة الفريق فى مباراة الاتحاد السكندرى، المقرر لها الاثنين المقبل بالدورى الممتاز، بعد استبعاده عن لقاء الإسماعيلى الليلة للإصابة.

كان فايلر قد استبعد السولية من قائمة الأهلى لمباراة الإسماعيلى المقرر لها السابعة والنصف من مساء اليوم الخميس، باستاد المكس فى الإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة لبطولة الدورى الممتاز لإصابته بنزلة برد قوية، لكن الجهاز الطبى يقوم حالياً بتجهيز اللاعب بالمسكنات من أجل عودته للفريق فى لقاء الاتحاد السكندرى.

وتضم قائمة مستبعدى الأهلى فى لقاء الإسماعيلى كلاً من : علي لطفى - أحمد فتحى – ياسر إبراهيم – حسين السيد - حمدى فتحى – عمرو السولية - صالح جمعة – رمضان صبحى – كريم نيدفيد – محمد محمود – صلاح محسن وعمار حمدى.