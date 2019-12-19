كارتيرون يدرس الدفع بـ"أبوجبل" فى حراسة الزمالك وإحالة عواد للدكة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب محمد أبو جبل حارس مرمي الزمالك من المشاركة أساسيا في مباراة سموحة المقرر لها غدا الجمعة ضمن مباريات الجولة التاسعة للدوري والتي يستضيفها استاد القاهرة . ويدرس الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك منح محمد أبو جبل حارس مرمي الفريق الفرصة في مباراة الغد ، بعد الأخطاء التي وقع فيها محمد عواد في مباراة طلائع الجيش الأخيرة بالدوري والتي تسببت في هزيمة الزمالك 3/2 ، فيما ظهر رأي داخل الجهاز الفني بمنح الفرصة لمحمد صبحي حارس مرمي الزمالك والمنتخب الاوليمبي ، الا ان خبرة محمد أبو جبل ترجح كفته لدي كارتيرون في حالة اتخاذه القرار النهائي باستبعاد محمد عواد من التشكيلة الأساسية.

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