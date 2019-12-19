محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شريف عادل
في تمام السابعة والنصف مساء اليوم الخميس، يستضيف الإسماعيلي نظيره الأهلي على ملعب المكس باستاد حرس الحدود في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.
يدخل الاسماعيلي المباراة محتلًا المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة، بينما يتربع الأهلي على القمة برصيد 18 نقطة.
ومن المتوقع أن يشهد تشكيل الإسماعيلي عودة عماد حمدي للتواجد في التشكيل الأساسي بعدما تواجد في الفترة الأخيرة على مقاعد البدلاء.
ومن المتوقع أن يعتمد أدهم السلحدار المدير الفني المؤقت للدراويش على تشكيل مكون من:
حراسة المرمى: محمد مجدي.
خط الدفاع: محمود البدري - باهر المحمدي - محمد هاشم - أحمد أيمن.
خط الوسط الدفاعي: محمود عبد العاطي "دونجا" - عماد حمدي.
خط الوسط الهجومي: بيكيتي - همام طارق - عبد الرحمن مجدي.
خط الهجوم: محمد الشامي.
كانت هذه تفاصيل خبر التشكيل المتوقع للإسماعيلي أمام الأهلي.. ظهور عماد حمدي ومهاجم "وهمي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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