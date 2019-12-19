منافس لصلاح.. ليفربول يضم نجم اليابان رسميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي صباح اليوم الخميس، عن تعاقده مع النجم الياباني تاكومي مينامينو لاعب فريق سالزبورج النمساوي.

وأفاد الموقع الرسمي لليفربول، أن صاحب الـ24 عامًا وقع على عقود انتقاله للريدز فور اجتيازه الكشوفات الطبية.

وبحسب الموقع الرسمي لليفربول فإن الدولي الياباني وقع لمدة أربعة أعوام ونصف حيث ستكون انطلاقته من يناير المقبل.

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ويمتاز الدولي الياباني باللعب في مركز الجناح الأيمن أو الأيسر بجانب المهاجم وهذا ما سيدعم الجانب الهجومي في تشكيل المدرب يورجن كلوب.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية في وقت سابق أن إدارة ليفربول توصلت إلى اتفاق مع نادي سالزبورج حيث تم من خلالها الاتفاق على رحيل اللاعب إلى بطل أوروبا مقابل دفع الشرط الجزائي والمقدر بما يقرب من سبعة ملايين يورو.

ويقدم مينامينو والذي يلعب في مركز الظهير أو صانع الألعاب مستويات رائعة مع سالزبورج خلال هذا الموسم حيث نجح اللاعب في تسجيل تسعة أهداف وصناعة 11 تمريرة حاسمة في 22 مباراة بمختلف المسابقات.

جدير بالذكر أن مينامينو لعب أمام ليفربول خلال هذا الموسم مرتين الأولى انتهت لصالح بطل إنجلترا بنتيجة (4-3) في مباراة شهدت تسجيله هدفًا وصناعة آخر، بينما انتهت المباراة الثانية بهزيمة سالزبورج (2-0).