"الزمالك مستهدف".. طارق يحيى يرد على أزمة تسريب العقود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف طارق يحيى مدرب طلائع الجيش الحالي، أن نادي الزمالك مستهدف حاليًا خاصة بعد تسريب عقود اللاعبين في الفترة الأخيرة مع تراجع نتائج الفريق مؤخرًا.

وأضاف نجم الزمالك السابق في تصريحات عبر شاشة "إم بي سي مصر" :"ما الهدف من تسريب عقود اللاعبين في الوقت الحالي ومع تراجع نتائج الفريق".

وتابع :"ما يحدث عيب، الجماهير تعلم عقود اللاعبين ولهذا السبب الزمالك يكون مستهدف دائمًا".

وعن تخازل لاعبي الزمالك في مباراة الجيش الأخيرة، أوضح :"أنا تواجدت في الملعب وهذا غير صحيح على الإطلاق، لا يوجد لاعب في الزمالك يتراخى بسبب المستحقات".

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وأكمل :"شعرت بأن لاعبي الزمالك لديهم غل من أجل تحقيق الفوز وهذا ما ظهر في أخر 15 دقيقة من زمن المباراة".

وواصل :"عدم ظهور لاعبي الزمالك بالشكل المطلوب بسبب قوة فريق الجيش، احترمنا لاعبي الزمالك جيدًا لأننا لا نواجه كراسي".

وبسؤاله عن موقفه الحالي من اختيار المدرب الصربي ميتشو لقيادة الفريق في بداية الموسم :"لم أندم على اختيار ميتشو لأنه كان من أفضل السير الذاتية التي عرضت علينا، ومن الوارد نجاحه أو فشله".

وعبّر طارق يحيى في نهاية تصريحاته عن أمنيته في قيادة الزمالك لفترة زمنية أطول، قائلاً :"لا يوجد لديّ مشكلة في قيادة الزمالك لفترة أطول، هذا ما أتمناه".

وكان طارق يحيى قاد فريقه الحالي طلائع الجيش لتحقيق الفوز الأول بالدوري هذا الموسم عندما انتصر على الزمالك مساء الإثنين الماضي بنتيجة (3-2) ضمن مباريات الأسبوع الثامن من مسابقة الدوري.