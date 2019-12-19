"لا أفكر في الأهلي حاليًا".. ماذا قال حمادة صدقي بعد توليه قيادة الهلال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد حمادة صدقي المدير الفني الجديد لفريق الهلال السوداني، أنه لا يفكر في مواجهة الأهلي حاليًا خاصة أن المباراة ستقام في الجولة الختامية من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف صدقي في تصريحات عبر شاشة "إم بي سي مصر" :"مواجهة الأهلي ستكون الأخيرة في الخرطوم، أمامي ثلاث مباريات قبل مباراة الأهلي في دور المجموعات".

وتابع :"سنواجه النجم الساحلي مرتين ثم بلاتينيوم الزيمبابوي، الهدف الآن والتركيز على مباراتي النجم خاصة أن هذه المواجهة ستحدد بشكل كبير موقفنا من الصعود بينما ستكون مباراة الأهلي تأكيد للصعود".

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وعن صفقات فريقه الجديدة، كشف :"أمامي العديد من اللاعبين تم عرضهم عليّ إلا أنني لم أحسم موقفي من الصفقات قبل أن أحدد احتياجاتي ومشاهدة الفريق أولاً".

وحول ضم لاعب من الدوري المصري في الفترة المقبلة، أوضح :"لا أخطط لضم لاعب من مصر حاليًا، أمامي لاعبين من نيجيريا وتنزانيا".

ويتواجد الهلال السوداني في المجموعة الثانية من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا رفقة الأهلي والنجم الساحلي التونسي وبلاتينيوم الزيمبابوي.

ويتصدر النجم الساحلي ترتيب المجموعة برصيد ست نقاط في المقابل يأتي الأهلي والهلال في الترتيب الثاني والثالث على الترتيب برصيد ثلاث نقاط، ويتذيل بلاتينيوم الترتيب بدون نقاط.