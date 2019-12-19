5 تبديلات بتشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:
يلتقي الإسماعيلي والأهلي، في تمام الساعة السابعة والنصف، على ملعب المكس بالإسكندرية، في الأسبوع التاسع من بطولة الدوري.
ويفقد الأهلي في المباراة خدمات عمو السولية، ورمضان صبحي للإصابة.
ومن المتوقع أن يُجري رينيه فايلر المدير الفني للاهلي 5 تبديلات عن المباراة السابقة، بالدفع بعلي معلول، ومحمد هاني، ووليد سليمان، وأليو ديانج، وحسام عاشور، بدلا من محمود وحيد، وأحمد فتحي، وعمرو السولية، ورمضان صبحي، ووليد أزارو.
ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي بالتشكيل التالي:
حراسة المرمي: محمد الشناوي
خط الدفاع: علي معلول - رامي ربيعة - أيمن أشرف - محمد هاني.
خط الوسط: أليو ديانج - حسام عاشور
خط الوسط الهجومي: وليد سليمان - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات.
خط الهجوم:جونيور أجايي
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