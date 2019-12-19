ترند 2019.. تركي آل الشيخ.. صالح الأهلي واشترى ناديًا إسبانيًا

في نهاية العام الماضي تولى المستشار تركي آل الشيخ، منصب رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، بعدما كان مسئولًا عن هيئة الرياضة، وعلى رغم أنه ابتعد عن الساحة الرياضية بشكل رسمي لكنه ظل حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

اقرأ أيضًا.. تركي آل الشيخ.. ملك السوشيال ميديا المثير للجدل دائمًا

كان عام 2019 مفعمًا بالأحداث المرتبطة بتركي آل الشيخ، الذي أقام فعاليات ترفيهية لم تشهدها المملكة منذ نشأتها، كما استحوذ على أسهم نادي ألميريا الإسباني، وتقدم إليكم "بوابة الوفد" أبرز ما جاء في حساب المستشار على "السوشيال ميديا".

الصلح مع الأهلي

في بداية العام لم تكن العلاقة على ما يرام بين تركي آل الشيخ والأهلي، فكان هناك شد وجذب بخصوص مشاركة الأهلي ضد بيراميدز في بطولة كأس مصر، وقد هاجم مالك نادي ألميريا، إدارة الأهلي بقيادة محمود الخطيب.

لكن في شهري سبتمبر وأكتوبر العلاقة تحسنت واتخذت مسارًا أفضل، فعرض آل الشيخ علاج مؤمن زكريا، نجم النادي الأهلي، ثم بعد ذلك زار ممثله الخطيب في

منزله الذي كان مريضًا، ثم زاره تركي آل الشيخ.

بعد ذلك عنونت مجلة الأهلي، بـ"عودة الوفاق والتآخي"، وقال الخطيب في بيان للنادي الأحمر، "زيارة تركي آل الشيخ تأكيد على مشاعره الحميمة تجاه الأهلي وقيادته".

نشر تركي آل الشيخ على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "في زيارة لأخي الكبير الكابتن محمود الخطيب والحمدالله هو بخير.. وتشرفت بعائلته الكريمة وتناولت أحلى أكل في الدنيا".

Advertisements

موسم الرياض

موسم الرياض هو مهرجان سعودي أقيم على مستوى المملكة منذ العام الحالي، وبلغت أيام المهرجان المحددة له عند إطلاقه في 11 أكتوبر في العاصمة الرياض، 70 يومًا، ثم جرى تمديده بعد وصول عدد الزوار إلى أكثر من 7 ملايين شخص، حيث مُدّدَ في مناطق: ونتر وندرلاند، والمربع، والسفاري، وصحارى الرياض إلى 18 يناير 2020، وفي منطقة الرياض بوليفارد إلى نهاية شهر مارس 2020. وصل

عدد فعاليات المهرجان إلى أكثر من 100 فعالية، توزعت على 12 موقعًا بمساحة 14 مليون متر مربع. وقام على تنفيذه 280 شركة سعودية.

قال تركي آل الشيخ، إنه بلغ عدد زوار موسم الرياض 10 ملايين و300 ألف زائر، و206 آلاف سائح، مشيراً إلى أن "الدخل المبدئي المباشر للموسم الذي حققته هيئة الترفيه تجاوز المليار ريال"، فيما تخطى "الدخل غير المباشر والتغير في التدفقات النقدية لمدى في الرياض خلال الفترة الزمنية للموسم الأربعة مليارات ريال".

شراء ألميريا

في 2 أغسطس من العام الحالي، قام آل الشيخ بالاستحواذ على معظم أسهم نادي ألميريا، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الإسباني، حيث كتب النادي في حينها "نرحب بالمالك الجديد معالي المستشار تركي آل الشيخ".

في 21 نوفمبر استحوذ تركي على 99.8 من أسهم النادي، وعقد صفقات قوية إلى جانب تعيين مدربين منذ امتلاكه للنادي.

بيعه لبيراميدز

في 22 فبراير، أعلن المستشار تركي آل شيخ، مالك نادي بيراميدز المصري، بيع النادي للمستثمر الإماراتي سالم الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، وتصفية جميع استثماراته الرياضية في مصر.

ونشر تركي آل الشيخ في حسابه الرسمي، "يعلن نادي بيراميدز عن نقل ملكية النادي بالكامل للمستثمر الإماراتي سالم الشامسي وتصفية جميع الاستثمارات الرياضية للمالك السابق المستشار تركي آل الشيخ في مصر".