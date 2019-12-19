رياضة | الأهلي يتحدى الغيابات أمام الإسماعيلي في قمة نارية بالدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يتحدى الغيابات أمام الإسماعيلي في قمة نارية بالدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية صوب ملعب المكس بالإسكندرية، لمتابعة مباراة مليئة بالقوة والإثارة عندما يحل الأهلي ضيفا ثقيلا على نظيره الإسماعيلي في أمسية كروية ممتعة، ضمن منافسات الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري الممتاز 2019-2020.

ويدخل الأهلي مباراة الليلة بعدما نجح في تحقيق العلامة الكاملة من المباريات الست التي خاضها ليتصدر المسابقة برصيد 18 نقطة، ويواجه المارد الأحمر أزمة الغيابات التي تضرب الفريق في الفترة الأخيرة، حيث يغيب عدد كبير من القوام الأساسي للفريق بسبب الإصابات وعلى رأسهم رمضان صبحي وعمرو السولية وأحمد فتحي وحمدي فتحي ومحمد محمود وكريم نيدفيد.

على الجانب الأخر يدخل الإسماعيلي اللقاء وهو يأمل في تحقيق فوز ثمين على الشياطين الحمر، حيث يحتل الدراويش المركز السادس في المسابقة المحلية برصيد 13 نقطة.

وسيشهد اللقاء صراع خاص بين رينيه فايلر مدرب الأهلي، وأدهم السلحدار مدرب الإسماعيلي، ودائما ماتشهد مباريات الأهلي ضد الإسماعيلي إثارة ومتعة خاصة.