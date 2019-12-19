رياضة | الأهلي يتحدى الغيابات أمام الإسماعيلي في قمة نارية بالدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يتحدى الغيابات أمام الإسماعيلي في قمة نارية بالدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويدخل الأهلي مباراة الليلة بعدما نجح في تحقيق العلامة الكاملة من المباريات الست التي خاضها ليتصدر المسابقة برصيد 18 نقطة، ويواجه المارد الأحمر أزمة الغيابات التي تضرب الفريق في الفترة الأخيرة، حيث يغيب عدد كبير من القوام الأساسي للفريق بسبب الإصابات وعلى رأسهم رمضان صبحي وعمرو السولية وأحمد فتحي وحمدي فتحي ومحمد محمود وكريم نيدفيد.
على الجانب الأخر يدخل الإسماعيلي اللقاء وهو يأمل في تحقيق فوز ثمين على الشياطين الحمر، حيث يحتل الدراويش المركز السادس في المسابقة المحلية برصيد 13 نقطة.
وسيشهد اللقاء صراع خاص بين رينيه فايلر مدرب الأهلي، وأدهم السلحدار مدرب الإسماعيلي، ودائما ماتشهد مباريات الأهلي ضد الإسماعيلي إثارة ومتعة خاصة.