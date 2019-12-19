رياضة | تقارير.. الكشف عن موقف لجنة التحكيم بالاتحاد الإسباني من أداء حكم الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير.. الكشف عن موقف لجنة التحكيم بالاتحاد الإسباني من أداء حكم الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأثار الحكم هيرنانديز الكثير من علامات الاستفهام في مباراة الأمس بعدما رفض اللجواء إلى تقنية الفيديو المساعد الـVAR في لعبتين لصالح ريال مدريد بعد تدخل من لينجليت على فاران في منقطة جزاء برشلونة ولعبة أخرى أيضا بشد قميص المدافع الفرنسي.
وأفادت صحيفة "السبورت" الإسبانية بأن لجنة التحكيم راضية تمامًا عن الأداء الكبير الذي قدمه الحكم هيرنانديز هيرنانديز وتعتقد أن اللقطات التي يطالب فيها فريق ريال مدريد بـ ضربات جزاء غير واضحة كفاية ليتدخل الـVAR.
الصحيفة أشارت إلى أن لجنة الحكام وصفت أداء حكم مباراة الأمس بالكبير بعدما نجح في قيادة المباراة بطريقة جيدة للغاية.