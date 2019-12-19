رياضة | تقارير.. الكشف عن موقف لجنة التحكيم بالاتحاد الإسباني من أداء حكم الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير.. الكشف عن موقف لجنة التحكيم بالاتحاد الإسباني من أداء حكم الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية في إسبانيا عن موقف لجنة الحكام بالاتحاد الإسباني لكرة القدم تجاه هيرنانديز هيرنانديز حكم مباراة الأمس والتي جمعت برشلونة بغريمه ريال مدريد في كلاسيكو الأرض.

وأثار الحكم هيرنانديز الكثير من علامات الاستفهام في مباراة الأمس بعدما رفض اللجواء إلى تقنية الفيديو المساعد الـVAR في لعبتين لصالح ريال مدريد بعد تدخل من لينجليت على فاران في منقطة جزاء برشلونة ولعبة أخرى أيضا بشد قميص المدافع الفرنسي.

وأفادت صحيفة "السبورت" الإسبانية بأن لجنة التحكيم راضية تمامًا عن الأداء الكبير الذي قدمه الحكم هيرنانديز هيرنانديز وتعتقد أن اللقطات التي يطالب فيها فريق ريال مدريد بـ ضربات جزاء غير واضحة كفاية ليتدخل الـVAR.

الصحيفة أشارت إلى أن لجنة الحكام وصفت أداء حكم مباراة الأمس بالكبير بعدما نجح في قيادة المباراة بطريقة جيدة للغاية.