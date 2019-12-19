غوميز يُشيد بجماهير الهلال ويكشف استمتاعه بالحياة في الرياض









اسماء السيد - أكد المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز سعادته باللعب مع نادي الهلال السعودي ، مؤكداً إمتلاك "الزعيم" لقاعدة جماهيرية واسعة على المستوى المحلي والعربي والآسيوي.

وكان غوميز قد بصم على عروض فنية كبيرة كان لها التأثير الإيجابي في تتويج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا وبلوغ الدور نصف النهائي في مونديال الأندية.

وتحدث غوميز لمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية عن الكثير من الجوانب المتعلقة بتجربته الاحترافية الناجحة مع "الزعيم" الآسيوي التي بدأها في صيف عام 2018.

وبسؤاله عن تجربته مع الهلال، رد غوميز قائلاً :" انا سعيد جداً بتواجدي مع فريق ادركت منذ توقيعي له ، بأنه فريق كبير ، وصاحب منظومة احترافية ، وهو ما جعلني أعيش حالة استقرار رغم التغييرات التي شهدها النادي الموسم الماضي على المستوى الإداري".

وتابع :" في نظري الهلال ليس افضل فريق على الصعيد المحلي فحسب ، ولكنه الأفضل إقليمياً وقارياً ، و يكفي القول بأنه أكثر الأندية تتويجاً بالألقاب الآسيوية ، كما أنه يمتلك قاعدة جماهيرية واسعة على المستوى المحلي والعربي والآسيوي".

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وعن تتويجه مع الهلال بلقب دوري أبطال آسيا ، علق المهاجم الفرنسي قائلاً :" هناك اندية كبيرة في الصين واليابان تمتلك لاعبين عالميين ، وهو ما اعطى البطولة قيمة أعلى ، لذلك فإن إحراز اللقب الآسيوي يعتبر إنجازاً متميزاً، ولأجل ذلك قامت إدارة الهلال بالتعاقد معي من نادي غلطة سراي التركي".

وتابع :" بعد الوصول للنهائي والتتويج باللقب ، أدركت اهمية البطولة ، خاصة بعدما أحرزت على الصعيد الشخصي لقب افضل لاعب وهداف البطولة ".

وبسؤاله عن طبيعة الحياة في العاصمة السعودية "الرياض" علق غوميز قائلاً :" اجد صعوبات في التجول بالأماكن العامة حيث اضطر لتلبية رغبات الجماهير بالتقاط الصور معهم ، وهم يعبرون عن حبهم وتقديرهم لي ، و انا استمتع بذلك، فهم محترمون جداً و أنا اعتز بذلك ".

واضاف الأسد الفرنسي قوله :" الحياة في السعودية عكس ما يتم الترويج له في الخارج ، حيث أشعر أنا وعائلتي بالراحة التامة ، ونحن سعداء جداً بهذه التجربة التي نأمل ان تكون أطول لنستمتع بها اكثر".

وعن حظوظ الهلال في بلوغ الدور النهائي بمونديال الأندية ، علق غوميز قائلاً :" نحن نخوض المونديال لإعطاء صورة جيدة عن الكرة السعودية ، وقد نجحنا في ذلك ، بعد تجاوزنا الخطوة الاولى امام الترجي التونسي ، وسوف نسعى لتجاوز فلامينغو وبلوغ النهائي ، فالحظوظ بين الفريقين تبقى إلى حد كبير متقاربة ، من يقدم أداء أفضل سوف يفوز بالمباراة .