بن عطية يُشيد برونالدو ويصفه بـ "غير الطبيعي"









اسماء السيد - اشاد المغربي الدولي السابق مهدي بن عطية مدافع نادي الدحيل القطري بالبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي ، واصفا إياه بأنه إنسان غير طبيعي وذلك في معرض تعليقه على اللقطة التي أصر خلالها رونالدو منح شارة القيادة لزميله الفرنسي بليز ماتويدي في المباراة التي جمعت يوفنتوس واودنيزي في بطولة الدوري الإيطالي.

وكشف بن عطية في تصريحات لإذاعة "مونتي كارلو" الفرنسية قائلاً:" رونالدو قد تظنه شخصا غير طبيعي ، ولكنك إذا اقتربت منه أكثر ، فإنك ستجده ملتزماً ومتفانياً ويتعامل بإحترام مع الآخرين ، لقد ضحى بحياته من اجل كرة القدم".

واضاف بقوله :" كنت محظوظا باللعب معه في نفس الفريق مما جعلني احترمه اكثر من ذي قبل".

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وروى بن عطية موقفاً يؤكد بأن رونالدو يتمتع بشخصية متميزة، حيث قال :" بعد مباراتنا ضد اتلانتا و ابقانا المدرب على دكة الاحتياط ، وخلال تواجدنا في الحافلة عائدين إلى مدينة تورينو ارسل لي رسالة هاتفية يسألني عن إمكانية مرافقته لصالة الألعاب الرياضية لأداء التمارين، رغم ان الساعة كانت تقترب من منتصف الليل".

وأكمل بن عطية قوله :" عندما غادرنا الحافلة كان جميع اللاعبين يرتدون بدلاتهم الرسمية ، بينما كان رونالدو يرتدي ملابس قصيرة ، واتجه نحو الصالة الرياضية لإجراء تمارين إضافية".

يشار الى أن مهدي بن عطية قد زامل رونالدو في يوفنتوس لمدة 6 أشهر قبل أن ينتقل إلى الدحيل القطري، بحثاً عن فرصة اللاعب أساسياً بعد أن خرج من حسابات مدرب الفريق السابق الإيطالي ماسيميليانو أليغري.

