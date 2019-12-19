لاعبو أرسنال يفضلون أنشيلوتي على ارتيتا









اسماء السيد - أكد تقرير إعلامي بأن لاعبي نادي أرسنال الإنكليزي يفضلون العمل تحت إشراف المدرب الإيطالي كارلو انشيلوتي بدلا من المدرب الإسباني مايكل ارتيتا المرشح الأبرز لتولي قيادة الفريق الفنية ليحل محل مواطنه أوناي ايمري الذي اقيل من منصبه قبل اسابيع بسبب سوء النتائج .

وبحسب صحيفة "الميرور" البريطانية فإن غالبية لاعبي أرسنال ترى بأن الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها أنشيلوتي سوف تعزز من فرصته في تحقيق النجاح مع الفريق ليستفيق من كبوته ، في وقت ان ارتيتا لا يزال في بداية مشواره التدريبي و لم يسبق له ان عايش تجارب مماثلة كالتي يمر بها الفريق حالياً، والتي تفرض التعاقد مع مدرب يملك تجارب فنية واسعة.

هذا ويشرف المدرب السويدي فريدريك ليونغبرغ على الفريق بشكل موقت، حيث باشرت إدارة أرسنال اتصالاتها مع عدد من الاسماء التدريبية بهدف اختيار أحدهم لتولي دفة الفريق الفنية خلال الفترة القادمة، رغم انها تأمل في الوقت نفسه بأن تسمح إدارة نادي مانشستر سيتي لأرتيتا بالرحيل على اعتبار أنه يعمل مساعداً لمواطنه بيب غوارديولا خاصة بعدما اقترب انشيلوتي من الاتفاق مع نادي إيفرتون الإنكليزي.

يشار الى أن انشيلوتي يمتلك سيرة ذاتية متميزة بفضل تجاربه الناجحة في إيطاليا و خارجها ، حيث درب نادي تشيلسي وقاده للحصول على لقب الدوري الإنكليزي ، كما قاد بايرن ميونيخ للتتويج بلقب الدوري الألماني ، وكذلك نادي باريس سان جرمان الذي قاده لإحراز لقب الدوري الفرنسي .