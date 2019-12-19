شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدرس إقامة معسكر للمنتخب الأول فى فبراير بدون وديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدرس اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني ، اقامة تجمع للمنتخب الوطني الاول في فبراير المقبل وتحديدا بين الدورين بناء علي طلب حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول ، علي أن يضم اللاعبين المحليين دون خوض مباريات ودية .

وطلب حسام البدرى ، من اتحاد الكرة إقامة معسكرين للاعبى المنتخب الوطنى المحليين لمدة 3 أو 4 أيام، وتحديدا قبل المعسكر الرسمى للفراعنة فى مارس المقبل الذى يشهد افتتاح مشوار الفراعنة فى تصفيات كأس العالم 2022.

أرجع حسام البدرى طلبه إلى رغبته فى التواصل مع اللاعبين بشكل مستمر خاصة وأن أخر معسكر كان فى نوفمبر الماضى، ومن الصعب ألا يتجمع لاعبو المنتخب طوال تلك الفترة.

ويعقد البدري اجتماعا مع مسؤولي لجنة المسابقات باتحاد الكرة الأسبوع المقبل من أجل مناقشة جدول الدوري وتحديد الفترة التي يمكن اقامة المعسكرين بها في ظل ضغط المباريات وانشغال الاندية بالبطولات الافريقية والعربية، علما بأن الدور الأول من عمر الدوري ينتهي بمباراة القمة بين الاهلي والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع والمحدد لها يوم ١٩ فبراير المقبل .