شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان: قدمنا مباراة جيدة.. وكنا قادرين على الفوز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

برر الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريـال مدريد، عدم فوز «الملكي» على برشلونة في لقاء «الكلاسيكو»، الذي انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين قائلا: «سيطرنا على مجريات المباراة في غالبية الأوقات، إلا أننا لم ننجح في استغلال تلك الهيمنة والعودة إلى مدريد بنقاط المباراة الثلاث».

وعن رأيه بأداء «الملكي» عبّر زيدان عن سعادته بما قدمه الفريق، مضيفا: «نعرف بأن الكامب نو صعب للغاية واللعب أمام برشلونة هنا أمر ليس سهلا، لكننا قدمنا مباراة جيدة وكان بإمكاننا تحقيق الانتصار»، حسبما نقل موقع ريـال مدريد، حسب «سكاي نيوز».

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وتابع زيدان قائلا: «يتحسن أداء الفريق بمرور الوقت، وسنسعى للاستمرار بهذه النتائج الإيجابية في المرحلة القادمة».

وبهذا التعادل بات برصيد ريـال مدريد الذي يحتل المرتبة الثانية بترتيب الدوري الإسباني 36 نقطة، متأخرا عن برشلونة الذي لديه ذات الرصيد من النقاط ولكنه يتفوق على نادي العاصمة الإسبانية بفارق الأهداف.

وفي مباراة مؤجلة بالدوري من الجولة العاشرة بالليجا، تعادل برشلونة وريـال مدريد سلبا في ملعب «الكامب نو» بمباراة أقيمت وسط إجراءات أمنية مشددة في ظل الدعوات للتظاهر في محيط الملعب.