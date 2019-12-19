فيديو .. 8 دراويش سنة أولى كلاسيكو الأهلى مع الإسماعيلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكون مباريات الاهلى والاسماعيلى فرصة للنجوم الجدد لتقديم أوراق الاعتماد للجماهير التي تنتظر تلك المباريات بفارغ الصبر ، وفي الوقت ذاته تكون مباريات القمة مثل الكابوس لبعض اللاعبين
ويلتقى الاسماعيلى مع الاهلى فى السابعة والنصف مساء اليوم الخميس على ملعب المكس بالإسكندرية فى الجولة التاسعة لمسابقة الدوري العام .
وتضم تلك المواجهة 8 لاعبين جدد ضمن صفوف الإسماعيلى لم يسبق لهم خوض أى لقاءات ضد النادى الأهلى وهم ..
همام طارق ، محمد بيومى ، محمد مخلوف ، بينسون شيلونجو ، بيكيتى سيلفا ، محمد عمار , محمد مجدى حارس المرمى ، محمد مجدى الجمل قلب الدفاع.
وسبق لمحمد مجدى الجمل قلب الدفاع اثناء تواجده مع المصرى وبنسون شيلونجو المهاجم الناميبى مع بيراميدز “الأسيوطى” سابقا اللعب ضد الأهلى.
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