شكرا لقرائتكم خبر عن قلق فى منتخب مصر بسبب مستوي محمد عوّاد وبسام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسود حالة من القلق داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بسبب تراجع مستوي الحارسين محمد عوّاد ومحمد بسام حارسا مرمي الزمالك وطلائع الجيش لاسيما وأنهما ضمن القوام الاساسي للمنتخب بجانب محمد الشناوي حارس الاهلي ، وذلك عقب المستوي الذي ظهر عليه الحارسان في مباراة الزمالك والطلائع الاخيرة بالدوري وأنتهت بفوز الطلائع ٣/٢ ويتحمل الحارسين مسؤولية اكثر من هدف فضلا عن المستوي المتذبذب لهما.

وفتح الجهاز الفني لمنتخب مصر خطوط اتصال مع الحارسين للحديث حول الأخطاء التي ارتكبها عوّاد وبسام وطلب منهما غلق هذه الصفحة واستعادة مستواهما سريعا .

في نفس الوقت بدأ الجهاز الفني في متابعة بعض الحراس في الأندية الآخري مثل الهاني سليمان حارس سموحة وعماد السيد حارس الاتحاد لمنح الفرصة لهم خلال الفترة المقبلة.