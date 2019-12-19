شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق الزمالك معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة سموحة حيث يخوض الفريق مرانه اليوم علي ملعب النادي في ميت عقبة، علي أن يختار الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق القائمة التي سيخوض بها المباراة والتي تضم 21 لاعبا ، ومن المتوقع أن يستمر استبعاد محمود عبد الرازق شيكابالا من قائمة المباراة للمرة الثانية علي التوالي ، حيث عاد مؤخرا للمشاركة في التدريبات بالفريق بعد فترة غياب بسبب حصوة في الكلي ، ويخوض حاليا برنامجا تأهيليا بالفريق.

واقترب محمد أبو جبل حارس مرمي الفريق الاول للزمالك من المشاركة أساسيا في مباراة سموحة المقرر لها غدا الجمعة ضمن مباريات الجولة التاسعة للدوري والتي يستضيفها استاد القاهرة .

ويدرس الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك منح محمد أبو جبل حارس مرمي الفريق الفرصة في مباراة الغد ، بعد الأخطاء التي وقع فيها محمد عواد في مباراة طلائع الجيش الأخيرة بالدوري والتي تسببت في هزيمة الزمالك 3/2 ، فيما ظهر رأي داخل الجهاز الفني بمنح الفرصة لمحمد صبحي حارس مرمي الزمالك والمنتخب الاوليمبي ، الا ان خبرة محمد أبو جبل ترجح كفته لدي كارتيرون في حالة اتخاذه القرار النهائي باستبعاد محمد عواد من التشكيلة الأساسية.