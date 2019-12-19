موعد والقناة الناقلة لمباراة الإسماعيلي والأهلي بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

يلتقي الإسماعيلي والأهلي، في تمام الساعة السابعة والنصف، على ملعب المكس بالإسكندرية، في الأسبوع التاسع من بطولة الدوري.

وتنقل المباراة عبر قناة تايم سبورتس، وأون سبورت.

ويحتل الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة من 6 مباريات، فيما يحل الإسماعيلي في المركز السادس برصيد 13 نقطة من 8 مباريات.