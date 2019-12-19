رياضة | بالأرقام.. ماذا قدم رمضان صبحي مع الأهلي قبل إصابته؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. ماذا قدم رمضان صبحي مع الأهلي قبل إصابته؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسبب رمضان صبحي نجم هيدرسفيلد تاون المُعار للنادي الأهلي في صدمة قوية للجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة السويسري رينيه فايلر، وذلك بعد إصابته بمزق في العضلة الخلفية خلال مشاركته في تدريبات الفريق يوم الثلاثاء الماضي، مما سيبعده عن مباريات الفريق القادمة.

مدة غياب رمضان صبحي عن الملاعب:

وكشف الدكتور خالد محمود طبيب الأهلي أن الأشعة التي خضع لها اللاعب أثبتت إصابته بـ تمزق في العضلة الخلفية، ويحتاج للعلاج لمدة 6 أسابيع قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات مرة أخري، ويغيب "رمضان" عن عدد من المباريات الهامة للأهلي في الفترة القادمة أبرزها:

- 19 ديسمبر.. الإسماعيلي × الأهلي

- 23 ديسمبر.. الأهلي × الاتحاد السكندري

- 28 ديسمبر.. الأهلي × بلاتينيوم ستارز

- 1 يناير .. الأهلي × مصر المقاصة

- 5 يناير.. الأهلي × إف سي مصر

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- 15 يناير.. الأهلي × طنطا

- 19 يناير.. الأهلي × المقاولون العرب

- 27 يناير.. الأهلي × إنبي

ماذا قدم رمضان صبحي مع الأهلي بالموسم الحالي:

خاض رمضان مع الأهلي 6 مباريات في الدوري الممتاز بالموسم الحالي بواقع 437 دقيقة لعب فعلية، نجح في إحراز 4 أهداف في شباك سموحة والإنتاج الحربي وأسوان ووادي دجلة، كما صنع هدفًا وحيدًا، ولم يحصل على أي بطاقات صفراء أو حمراء خلال مبارياته بالبطولة المحلية.

كما شارك اللاعب في 4 مباريات في بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم بواقع 326 دقيقة لعب، ونجح في إحراز هدف وحيد في شباك فريق الهلال السوداني في لقاء الجولة الثانية من دور المجموعات الإفريقي، في المباراة التي انتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة 2-1.

بديل "رمضان" في الأهلي بعد إصابته:

قرر السويسري رينيه فايلر الاعتماد على الانجولي جيرالدو دا كوستا في مركز الجناح الأيسر خلال المباريات القادمة للأهلي، بداية من مباراة الإسماعيلي اليوم الخميس، وذلك لتعويض غياب "رمضان" في الفترة المقبلة، ويسعي الجهاز الفني لتجهيز "جيرالدو" نفسيًا وبدنيا للمشاركة بشكل اساسي مع الفريق.

وكان النادي الأهلي تعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا لمدة 4 سنوات ونصف خلال الميركاتو الشتوي الحالي، ولكن لا يستطيع اللاعب المشاركة في المباريات حتي يتم قيده في قائمة الفريق بشكل رسمي بداية من يناير المقبل.