شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى والإسماعيلي اليوم الخميس في الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق الأهلى مع دقات السابعة والنصف مساء اليوم الخميس واحدة من أصعب مبارياته ببطولة الدوري العام حينما يحل ضيفاً ثقيلا على نظيره الإسماعيلى على ستاد المكس بالأسكندرية ضمن مواجهات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري فى مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة كعادة لقاءات الفريقين فى السنوات الأخيرة.

يحتل الدراويش المركز السادس بجدول ترتيب الدوري بعد أن خاض الفريق 8 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى لقاء وخسر 3 وسجل لاعبيه 6 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف .

موقف الاهلي في الدوري يدخل المارد الأحمر مباراة الليلة وهو مُتصدر الدوري برصيد 18 نقطة ومازال لديه مباراتين مؤجلتين . هجوم ودفاع الاهلي قبل لقاء الليلة سجل لاعبي الاهلي 18 هدفاً وتلقت شباكه هدف وحيد خلال المباريات الستة التى خاضها الأحمر قبل مواجهة الدراويش الليلة. موقف الاسماعيلي في الدوريسويسري أمام وطني

يخوض الاهلي مباراة الليلة تحت قيادة مدرب أجنبي هو السويسري رينيه فايلر فيما يقود الاسماعيلي مدرب وطني مؤقت هو أدهم السلحدار لحين تعيين مدرب أجنبي.



القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والاسماعيلي

تنقل قناتي "أون سبورت" و"تايم سبورت" مباراة الاهلي والاسماعيلي الليلة مع وجود إستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

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