شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يؤجل قرار الإطاحة بـ"ديسابر" من بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الغضب انتابت مسئولو نادى بيراميدز، بعد الخسارة الثانية على التوالي التي تعرض لها الفريق الكروي الأول، أمام الجونة بنتيجة 3 / 2 في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء الماضي على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الممتاز، ومن قبلها الخسارة من الزمالك بنتيجة 2 / 0 ليفقد بيراميدز 6 نقاط في أقل من 5 أيام.

بهذه النتيجة واصل بيراميدز نزيف النقاط في الدوري، ليحتل المركز السابع برصيد 12 نقطة، بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى 3 وتعادل فى مثلها وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 15 هدفًا وتلقت شباكه 12 أهداف، فيما يحتل الجونة المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى مثله وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 5 أهداف وتلقت شباكه 14 هدفًا.

وفتح مسئولو بيراميدز ملف إقالة الفرنسى سبستيان ديسابر المدير الفنى للفريق خاصة وإن الإدارة كانت اشترطت على ديسابر تحقيق الفوز في الثلاث مواجهات المقبلة بعد الخسارة من الزمالك بهدفين دون رد، من أجل استمراره على رأس القيادة الفنية، ولم ينجح الخواجة الفرنسي في تنفيذ الشرط حيث خسر فى لقاء اليوم من الجونة.

وانقسم مسئولو بيراميدز لرأيان، الأول نادى بضرورة إقالة الخواجة الفرنسى قبل حدوث أى اخفاق جديد فى المسابقة يصعب مهمة الفريق، ونادى الرأي الثاني وصاحب الأغلبية بمنح فرصة أخرى لديسابر خاصة وأن الفريق مرتبط بمواجهة هامة أمام المصري البورسعيدي يوم السبت المقبل في الجولة التاسعة من عمر المسابقة، وسيكون من الصعب إجراء تعديل على الجهاز الفني حاليًا بسبب ضيق الوقت.