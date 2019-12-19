جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 19-12-2019 والقنوات الناقلة

تترقب جماهير الكرة المصرية الكلاسيكو المشتعل من قبل أن يبدأ بين الإسماعيلي والأهلي، اليوم الخميس 19-12-2019، على ستاد المكس في الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز، والمؤجلة منذ يوم 11 ديسمبر الجاري بسبب انشغال الأهلي بمبارياته القارية.

الإسماعيلي افتعل أزمة قبل ثلاثة أيام من موعد المباراة بتقديم طلب رسمي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم لإقامة المباراة على ستاد الإسماعيلية الدولي بحجة استضافته لجميع مباريات الفريق سواء في الدوري أو في البطولة العربية، فضلاً عن استضافته لمباريات في كأس أمم أفريقيا 2019، لكن الطلب قوبل بالرفض من قبل المسؤولين.

وفي ساعات الظهيرة ستقام أكثر من مباراة بمسابقة الدوري السعودي للمحترفين، في غياب جديد للعملاق الأزرق “الهلال” المنشغل بكأس العالم للأندية 2019، حيث تعرف ليلة أمس على منافسه القادم على الميدالية البرونزية “مونتيري المكسيكي” بعد أن خسر الأخير أمام ليفربول في الدقيقة الأخيرة من مباراة نصف النهائي.

وستتواصل مباريات الدور الثاني من بطولة كأس ملك إسبانيا بمواجهات سهلة لأندية الليجا أمام أندية الدرجات الدنيا، وستلعب أندية ريال بيتس وإسبانيول وأوساسونا وليفانتي وريال سوسيداد وسلتا فيجو.

إليكم جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 19-12-2019

المباراة الموعد المناسبة الفيحاء – اتحاد جدة الساعة 12:15 بتوقيت جرينيتش، 14:15 بتوقيت مصر، 15:15 بتوقيت السعودية الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 12 أبها – الشباب الساعة 12:40 بتوقيت جرينيتش، 14:40 بتوقيت مصر، 15:40 بتوقيت السعودية الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 12 العدالة – النصر الساعة 14:35 بتوقيت جرينيتش، 16:35 بتوقيت مصر، 17:35 بتوقيت السعودية الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 12 التعاون – الوحدة الساعة 14:55 بتوقيت جرينيتش، 16:55 بتوقيت مصر، 17:55 بتوقيت السعودية الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 12 أهلي جدة – ضمك الساعة 16:50 بتوقيت جرينيتش، 18:50 بتوقيت مصر، 19:50 بتوقيت السعودية الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 12 العين – الظفرة الساعة 14:00 بتوقيت جرينيتش، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية الدوري الإماراتي للمحترفين، الجولة 10 الشارقة – عجمان الساعة 16:30 بتوقيت جرينيتش، 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية الدوري الإماراتي للمحترفين، الجولة 10 الإسماعيلي – الأهلي الساعة 17:30 بتوقيت جرينيتش، 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية الدوري المصري، الجولة 9 (مؤجلة من 11 ديسمبر 2019). Advertisements مليلية – ليفانتي الساعة 18:00 بتوقيت جرينيتش، 20:00 مصر، 21:00 السعودية كأس ملك إسبانيا “كوبا ديل ريه”، الدور الثاني بينيا أزاجريسا – سيلتا فيجو الساعة 18:00 بتوقيت جرينيتش، 20:00 مصر، 21:00 السعودية كأس ملك إسبانيا “كوبا ديل ريه”، الدور الثاني أتلتيكو أنتونيانو – ريال بيتس الساعة 18:00 بتوقيت جرينيتش، 20:00 مصر، 21:00 السعودية كأس ملك إسبانيا “كوبا ديل ريه”، الدور الثاني لييدا إسبورتيو – إسبانيول الساعة 18:00 بتوقيت جرينيتش، 20:00 مصر، 21:00 السعودية كأس ملك إسبانيا “كوبا ديل ريه”، الدور الثاني تاماريسيتي – ألميريا الساعة 19:30 بتوقيت جرينيتش، 21:30 مصر، 22:23 السعودية كأس ملك إسبانيا “كوبا ديل ريه”، الدور الثاني لوركا ديبورتيفا – أوساسونا الساعة 20:00 بتوقيت جرينيتش، 22:00 مصر، 23:00 السعودية كأس ملك إسبانيا “كوبا ديل ريه”، الدور الثاني بيسيريل – ريال سوسيداد الساعة 20:00 بتوقيت جرينيتش، 22:00 مصر، 23:00 السعودية كأس ملك إسبانيا “كوبا ديل ريه”، الدور الثاني الرفاع – الرفاع الشرقي الساعة 14:30 بتوقيت جرينيتش، 16:30 مصر، 17:30 السعودية كأس ملك البحرين، ربع النهائي الشباب – الحد 17:00 بتوقيت جرينيتش، 19:00 مصر، 20:00 السعودية كأس ملك البحرين، ربع النهائي

القنوات الناقلة

تنقل مباريات الدوري السعودي على القناة الرياضية السعودية.

تنقل مباراة الإسماعيلي والأهلي على قناة أون سبورت وتايم سبورتس.

تنقل مباريات الدوري الإماراتي على قناتي دبي وأبو ظبي الرياضيتين.