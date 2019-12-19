رياضة | ماذا يحتاج ليفربول في سوق الإنتقالات الشتوية؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا يحتاج ليفربول في سوق الإنتقالات الشتوية؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعيش جماهير ليفربول حالة من النشوة خلال تلك الفترة، بعد المستوى الكبير الذي أظهره الفريق خلال بطولتي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وتتطلع جماهير الريدز للجمع بين البطولتين الكبيرتين هذا الموسم، لا سيما بطولة الدوري الإنجليزي الغائبة عن جزائن الفريق منذ أكثر من 30 عاماً.

لكن ذلك لن يكون بالأمر السهل على الفريق، دون توفير عمق مناسب لتشكيلة الألماني يورجن كلوب من أجل المحاربة على جميع الجبهات.

صفقات الفريق الصيفية

لم يبرم ليفربول سوى صفقة وحيدة وهي اللاعب الإنجليزي هارفي إيليوت صاحب الـ 17 لاعب فولهام.

موقف الفريق الحالي في جميع البطولات

تزخر رزنامة الريدز بالكثير من الإرتباطات، حيث كان الفريق متواجداً في دور الـ 8 من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، قبل أن يخسر بخماسية أمام أستون فيلا أمس الثلاثاء، في مواجهة خاضها الريدز بفريق الشباب.

وسيواجه الفريق فلامينجو البرازيلي في نهائي كأس العالم للأندية يوم السبت المقبل، بعد أن تخطى مونتيري المكسيكي أمس الأربعاء في قبل النهائي، وسيواجه إيفرتون في الدور الثالث من كأس الإتحاد الإنجليزي يناير المقبل وأتليتيكو مدريد في دور الـ 16 بطولة دوري أبطال أوروبا فبراير المقبل، ويتقدم بفارق 10 نقاط عن صاحب المركز الثاني ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

ويسلط لكم موقع الخليج 365 الرياضي، أبرز المراكز التي تحتاج للدعم في يناير المقبل، من خلال التقرير التالي، وذلك بعد إقترب الفريق من التوقيع مع صانع ألعاب ريد بول سالزبروج النمساوي تاكومي مينامينو.

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الظهير الأيسر

يمتلك ليفربول بالفعل أحد أفضل الأظهرة في العالم وهو الإسكتلندي أندي روبيرستون، لكن ليفربول لا يمتلك أي بديل للدولي الإسكتلندي في حال غيابه للإصابه أو إراحته، وهو ما يمثل أزمه أمام يورجن كلوب في بعض المبارايات.

أبرز المرشحين: ريكاردو رودريجيز لاعب ميلان الإيطالي - ريان بيرتراند لاعب ساوثهامبتون الإنجليزي

الجناح الهجومي

ستكون تلك الصفقة بمثابة توفير بديل للنجمين ساديو ماني ومحمد صلاح في حال رحيل أحدهما في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

أبرز المرشحين: كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان - جادون سانشو لاعب بوروسيا دورتموند.

قلب الهجوم

كما يحتاج النادي لمهاجم إضافي بجوار النجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو، الذي انخفضت معدلات تهديفه هذا الموسم بشكل كبير، كما يكون ورقه بديلة على دكة البدلاء تستطيع قلب الأمور في حالة تأزم الموقف.

أبرز المرشحين: الحسن بليا فولفسبورج الألماني - ماركوس تورام لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ