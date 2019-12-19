الياباني مينامينو على أعتاب الانتقال إلى ليفربول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الياباني مينامينوعلى أعتاب الانتقال إلى ليفربول

الخميس 19 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

بات الياباني تاكومي مينامينو، صانع ألعاب فريق ريد بول سالزبورج النمساوي، على أعتاب الانتقال إلى ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



وقالت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، إنه من المتوقع أن ينضم مينامينو (24 عاما) إلى بطل أوروبا في أول يناير/كانون الثاني المقبل.

وكانت تقارير ذكرت أن عقد اللاعب الياباني مع النادي النمساوي يتضمن بندا يتيح له فسخه مقابل 7.25 مليون جنيه إسترليني (9.30 مليون دولار).

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وأحرز لاعب الوسط المهاجم 9 أهداف في 22 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم، وأثار إعجاب ليفربول عندما التقى الفريقان في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وخسر سالزبورج مباراتيه أمام ليفربول متصدر المجموعة وانتقل للعب في الدوري الأوروبي بعد احتلاله المركز الثالث، لكن مينامينو سجل خلال هزيمة الفريق النمساوي 3-4 بملعب أنفيلد في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ورغم أنه شارك في دوري الأبطال بالفعل هذا الموسم، فإنه سيكون بوسع مينامينو اللعب مع ليفربول في أدوار خروج المهزوم حال إتمام الصفقة، بعد أن أجرى الاتحاد الأوروبي (اليويفا) تغييرات في لوائحه العام الماضي من أجل السماح للاعبين بتمثيل ناديين مختلفين في الموسم نفسه.

وسيساعد انتقال مينامينو إلى ليفربول في تخفيف الضغط عن الثلاثي الهجومي المكون من محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو، مع سعي متصدر الدوري الإنجليزي لإحراز لقبه الأول في المسابقة منذ عام 1990، الذي يعد الأول له في حقبة البريمييرليج.