الجمري يتأهل لدور الثمانية ببطولة آسيا للمواي تاي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:أيمن بشير

تستأنف اليوم بخيمة المواي تاي أرينا بمنطقة كاسر الأمواج بكورنيش أبوظبي منافسات بطولة أمم آسيا للمواي تاي- أبوظبي 2019، التي تختتم بعد غد السبت، وتتجدد منافسات البطولة بإقامة 36 مباراة لمختلف الأوزان والفئات العمرية على ضوء تصفيات الدور التمهيدي ودور ال 16 ودور الثمانية التي تواصلت حتى ساعة متأخرة مساء أمس للفئات المختلفة.

شهدت أمس البطولة أول مشاركة نسائية سبقتها بعض الطقوس التي تصاحبها الموسيقى الخاصة باللعبة، وجمعت المباراة بين اللاعبتين نرجس محمد بور (إيران) ويوان شان (هونج كونج) في وزن تحت 45 كجم، والتي أدارتها أول محكمة في البطولة، وانتهت لصالح اللاعبة الإيرانية نرجس بعد ثلاثة أشواط مثيرة.

وفاز لاعب المنتخب الوطني زكريا الجمري في وزن تحت 57 كجم على لاعب الصين الوطنية تايبية يو اكسي شن، ليتأهل لدور الثمانية التي تتواصل اليوم، بعد مباراة قوية عكس فيها زكريا مهارات عالية.

وضمن مباريات الفترة المسائية فاز لاعب المنتخب عمر سمحان لمواليد 16-17 سنة على لاعب الأردن يامن السوفي في وزن تحت 81 كجم، ليتأهل لدور الثمانية لفئة المراحل العمرية، فيما خسر لاعبنا الواعد محمد عبدالله النيادي أمام الفلبيني الفرد تورلا في وزن تحت 44 كجم.

وثمن عبدالله سعيد النيادي رئيس الاتحاد العربي للمواي تاي رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج تشريف سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي لحفل افتتاح فعاليات بطولة أمم آسيا للمواي تاي، وأكد أن تنظيم مثل هذه البطولات الرياضية الجماهيرية الكبرى، ما كان له أن يتحقق لولا دعم القيادة الرشيدة لقطاع الشباب والرياضة، والاهتمام المباشر والدعم المستمر من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، مما ساهم في إحداث نقلة نوعية في مجال اللعبة وتطويرها برغم حداثة إشهار الاتحاد في منتصف مايو 2017.