شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد أمام العراق وديا للمرة الثانية استعدادا لأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه فى السادسة مساء اليوم الخميس، منتخب مصر الأول لكرة اليد نظيره العراقى وديا للمرة الثانية على صالة المركز الأوليمبى استعدادا لامم أفريقيا المقرر لها شهر يناير القادم .

خاض منتخب اليد ودية أولى مع العراق وديا أمس الأربعاء فى نفس التوقيت على نفس الصالة .

تأتى وديتى العراق فى ظل إعتذار منتخب البحرين عن المواجهتين التى كان مقرر لهما يومى 15 ، 17 ديسمبر الجارى ضمن برنامج منتخب مصر استعدادا لأمم افريقيا المقرر إقامتها في تونس الشهر المقبل والمؤهلة لاولمبياد طوكيو .

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جاء اعتذار البحرين بسبب مشاركة عدد كبير من لاعبيها في الدوري الاماراتي المحترفين بأنديته والذي وضع ضوابط صارمة لسفر محترفيه للودية، ويعاني منتخب مصر من نفس الأزمة مع لاعبنا الدولي علي زين الذي يلعب للشارقة الاماراتي .

من المقرر أن يطير المنتخب إلى أوروبا لمواجهة صربيا يومى 26و 28 ويسدل بها الستار على استعدادات شهر ديسمبر، ثم يختتم الفراعنة برنامجهم قبل السفر لتونس فى يناير المقبل بوديتين من العيار الثقيل عندما يواجه المنتخب السويدى العملاق يومى 5 و7 يناير، ثم يعود المنتخب للقاهرة يوم 9 ويستمر بها حتى موعد السفر لتونس يوم 14 من الشهر نفسه لخوض غمار منافسات أمم أفريقيا.