شكرا لقرائتكم خبر عن تغييرات جذرية فى تشكيلة المصرى أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الفريق الكروى الاول للمصرى البورسعيدي استعداداته لمواجهة بيراميدز السبت المقبل باستاد السويس الجديد فى الجولة التاسعة للدورى ، وقد ظهر أن هناك عدة تغييرات ستشمل التشكيلة الأساسية بعد ظهور اكثر من لاعب بمستوى سئ خلال المباراة الأخيرة بالدورى .
من المقرر أن يقوم إيهاب جلال بإجراء تغييرين فى الخط الخلفى بإراحة محمود حمد واحمد شوشة واللعب بإسلام أبو سليمة وسعيدو صنبورى ، كما سيقوم المدير الفنى بإعادة اوستن أموتو لقيادة هجوم الفريق بدلا من الفلسطيني محمود وادى الذى لم يظهر بمستواه فى المباريات الأخيرة .
يذكر أن المصري البورسعيدي يحتل المركز الثانى عشر بجدول الدورى برصيد 7 نقاط جمعهم من الفوز فى لقاءين وتعادل والخسارة فى أربع مباريات .
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