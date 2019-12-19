شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى ضد الأهلى.. 60 صفقة رايح جاى و 4 نجوم هدافين للكلاسيكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مواجهات الإسماعيلى والأهلى دائما تستحوذ على اهتمام الجماهير المصرية ، نظرا لحجم الاثارة والندية التى تشهدها تلك المباريات ، ويلتقى الأحمر والأصفر فى السابعة والنصف مساء اليوم الخميس باستاد المكس بالإسكندرية ، لحساب الجولة الــ9 بالمسابقة المحلية.

ونستعرض إحصائية خاصة عن لاعبين سبق لهم ارتداء الفريقين ونجحو فى التسجيل بمواجهات كلاسيكو الاهلى والاسماعيلى

ويحتل تلك القائمة 4 لاعبين البداية مع خالد بيبو الذى كان لاعبا للاسماعيلى ثم انضم للاهلى وسجل هدفين فى مباريات القمة بواقع (1 للاسماعيلي، 1 للاهلي) ثم محمد بركات الذى انتقل للاهلى بعدما تألق للاسماعيلى وسجل (7 اهداف للأهلي، 3 للإسماعيلي) ثم شادى محمد الذى ضمه الإسماعيلى بعد لعبه للاهلى وأحرز (2 للاهلي، 1 للاسماعيلي) وآخيرا عبد الله السعيد الذى هز الشباك 4 مرات بواقع (3 للاهلي، 1 للاسماعيلي).

Advertisements

وفى سياق آخر ، بلغ عدد اللاعبين اللذين لعبوا للفريقين ما يقرب من 60 لاعب وهم …رفعت حسنين ريعو – عبد العزيز صالح – هانى مصطفى – عادل ابو جريشة – حمادة المصرى-عاطف السمرى – محمود جابر – أسامة عباس – خالد دندش – محمد حشيش – حمادة يونس – ايهاب جلال .. حارس المرمى – احمد حسن- مجدى طلبة – احمد سامى – احمد رجب – احمد سراج – خالد بيبو – محمد فؤاد – محمد شرف – سامى قمصان- محمد بركات – إسلام الشاطر – محمد عبدالله – عماد النحاس – احمد فتحى – سيد معوض – هانى سعيد – محمد فضل – احمد سمير فرج – احمد صلاح حسنى – محمود شيكو – محمد جودة – رامى عادل عبد الهادى – محمد عبد ربه فيليكس – روبرت اكوراى – محمد ابراهيم حجازى – احمد صديق – شريف عبد الفضيل – عصام الحضرى – مصطفى طلعت -احمد ابو مسلم – ابراهيم سعيد – شادى محمد – عبد الله السعيد – امير سعيود – مسعد عوض – احمد خيرى – احمد العش – جون انطوى – عبد الحميد شبانة – مصطفى عفروتو – احمد حجازى – كريم بامبو – عمرو السوليه – شريف حازم – حمادة مرزوق -مروان محسن – محمود متولى -محمد حمدى ذكى.