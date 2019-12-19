تصريحات الأربعاء.. تعليق ماني على خلافه مع صلاح.. والأهلي يكشف مصير "لاعبه الهارب"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز التصريحات التي أدلى بها نجوم ومسؤولو كرة القدم عن يوم الأربعا
تعليق صارم من ماني على خلافاته مع محمد صلاح
نجم فرنسا السابق: محرز لاعب جماعي.. أما صلاح فردي يهتم بالأهداف فقط
أول تعليق لصلاح بعد مباراة مونتيري بكأس العالم للأندية
أبوتريكة يكشف ما فعله صلاح في الصغر لمشاهدة الأهلي في اليابان
"تراجعنا عن طلبنا".. الأهلي يكشف مصير لاعبه الهارب
باسم مرسي: سأثبت للجميع أحقيتي العودة للمنتخب.. ونصيحة لمصطفى محمد
الأهلي: رمضان صبحي يغيب لمدة 6 أسابيع
مدرب الإسماعيلي لـ"الخليج 365": قوة الأهلي لن تمنعنا من استكمال الانتصارات
بلال: تصريحاتي عن مصطفى محمد "دعابة".. وأشكر مرتضى منصور
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