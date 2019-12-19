ملف الأربعاء.. حكام الأهلي والإسماعيلي.. وموعد نهائي كأس العالم للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
شهد يوم أمس الأربعاء العديد من الأحداث الهامة التي نستعرضها في التقرير التالي:
اتحاد الكرة ينتظر موافقة وزارة الرياضة لتعاقدات "الفيديو"
بالصور.. "خارج كرة القدم".. أعمال شغب وكرات صفراء وأقنعة ميسي بكلاسيكو الأرض
هل يُحقق صلاح حلمًا تمنى مشاهدته قبل 13 عامًا؟
بالفيديو: ملخص لمسات محمد صلاح مع ليفربول أمام مونتيري بكأس العالم للأندية
نتيجة لم تحدث منذ 17 عاما في الكلاسيكو.. تعادل برشلونة وريال مدريد
تعرف على موعد نهائي كأس العالم للأندية بين ليفربول وفلامنجو
بالفيديو: ليفربول يخطف تأهلًا قاتلًا لنهائي كأس العالم للأندية
اتحاد الكرة يعلن حكم مباراة الأهلي والإسماعيلي
قائمة الأهلي.. عودة معلول ومتولي أمام الإسماعيلي.. وغياب 3 لاعبين للإصابة
مران الزمالك.. عودة حازم إمام قبل مباراة سموحة.. وتأهيل جنش
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