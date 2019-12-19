فيديو.. أحداث شغب بمحيط "كامب نو" بعد مباراة برشلونة وريال مدريد

شهد محيط ملعب كامب نو معقل فريق برشلونة أحداث شغب قوية عقب نهاية مباراة كلاسيكو الأرض، أدت لاعتقال 9 أشخاص وإصابة 46 آخرين، وذلك في المواجهة التي أقيمت أمس الأربعاء

بين الفريق الكتالوني بغريمه التقليدي ريال مدريد ضمن الجولة المؤجلة من الأسبوع العاشر بالدوري الإسباني.

ويشهد إقليم كتالونيا احتجاجات قوية تطالب بالانفصال عن

دولة إسبانيا، الأمر الذي أدى لتأجيل مباراة كلاسيكو الأرض من أكتوبر الماضي إلى أمس الأربعاء، لكن الجماهير الكتالونية عادت بالاحتجاجات للواجهة مرة أخرى بمحيط ملعب كامب نو، الأمر الذي دفع الشرطة الإسبانية للتدخل واعتقال 9 مشجعين وإصابة 46 آخرين.