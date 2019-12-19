لقطة اليوم | رونالدو الفضائي يُحلق بقفزة تاريخية في سماء سامبدوريا!

سجل الأسطورة البرتغالية “كريستيانو رونالدو” أجمل أهدافه في الدوري الإيطالي “السيري آ” منذ انضمامه لصفوف يوفنتوس، مساء يوم الاربعاء 18-12-2019، على ملعب نادي سامبدوريا، ضمن مباريات الجولة ال17 من المسابقة.

رونالدو قفز قفزة تاريخية يصعب تكرارها من أجل إلتقاط كرة عرضية مررها الظهير الأيسر البرازيلي “أليكس ساندرو” من أقصى اليسار، لينجح في تحويل الكرة داخل الشباك، وسط صدمة من حارس المرمى أوديرو ومدافعي الفريق الجنوبي.

وتقدم يوفنتوس في هذه المباراة بهدف حمل إمضاء الأرجنتيني المتألق هذا الموسم “باولو ديبالا” في الدقيقة 19، من صناعة أليكس ساندرو كذلك، لكن كابراري أدرك هدف التعديل للسوبر سامب في الدقيقة 35.

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وقبل نهاية الشوط الأول قرر رونالدو أن يقفز لأكثر من ياردتين كي يضرب الكرة برأسه في الشباك ليعلن تقدم فريقه وفوزه بالمباراة ومواصلة تصدره لجدول ترتيب السيري آ بفارق 3 نقاط عن الإنتر الثاني.

ورفع يوفنتوس رصيد نقاطه لـ 42 نقطة، ورفع رونالدو رصيد أهدافه ل10، متخلفًا عن متصدر لائحة هدافي المسابقة “تشيرو إيموبيلي” بسبعة أهداف.

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