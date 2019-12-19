رياضة | رأس الخنزير شاهداً على آخر كلاسيكو إنتتهى بالتعادل السلبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رأس الخنزير شاهداً على آخر كلاسيكو إنتتهى بالتعادل السلبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت اليوم الأربعاء، أحداث المواجهة المؤجلة من الجولة العاشرة، بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة بالتعادل السلبي بدون أهداف، في كلاسيكو الأرض الذي شهده ملعب كامب نو بمدينة برشلونة.

وبقى الحال كما هو عليه على صعيد صراع الصدارة بين القطبين، ليرتفع رصيد كل منهما للنقطة 36، وإن كان برشلونة يتفوق بفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني

وتعد نتيجة التعادل السلبي غريبة إلى حد ما في مواجهات الفريقين، التي دائماً ما تشهد إثارة وتنافس محتدم يوج بالأهداف الجميلة من الطرفين، حتى في حالة التعادل.

ويعود آخر تعادل سلبي بين العملاقين، لنحو 17 عاماً مضت، وتحديدا يوم 23 نوفمبر عام 2002 في ملعب كامب نو، ويأخذكم موقع الخليج 365 الرياضي لبعض التفاصيل الخاصة بتلك المباراة.

أقيمت المباراة في الجولة 11 من الدوري الإسباني موسم 2002/ 2003 بملعب كامب نو في مدينة برشلونة وتحديداً يوم 23 نوفمبر ، وكانت مباراة الدور الأول في هذا الموسم، الذي شهد تتويج الريال بلقب الليجا في آخر مبارايات الموسم، بعد أن تصدر ريال سوسيداد جدول ترتيب الليجا معظم فترات الموسم.

تشكيل ريال مدريد وبرشلونة في هذه المباراة

دخل المدرب الإسباني فيسينتي ديل بوسكي مدرب ريال مدريد تلك المباراة بالتشكيل التالي.